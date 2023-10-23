Rus haber ajansı üst düzey yöneticisi: 'Türkiye ve Rusya, enformasyon saldırısı altında'
Rus haber ajansı TASS'ın Genel Müdür Yardımcısı Gusman, dünyanın çok çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirtti ve "Türkiye ve Rusya gibi bazı ülkeler enformasyon saldırısı altında" açıklamasında bulundu.
Rus haber ajansı TASS'ın üst düzey yöneticisi Mihail Gusman, medya alanında dezenformasyonun tehlikesine dikkati çekerek "Hepimiz kendimizi enformasyon savaşının içinde gibi hissediyoruz. Türkiye ve Rusya gibi bazı ülkeler enformasyon saldırısı altında" dedi
51. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Konferansında açıklamalarda bulunan TASS Genel Müdür Yardımcısı Gusman, konferansta ortak şekilde halkları ve aboneleri enformasyon saldırılarından ve dezenformasyondan nasıl koruyacaklarını tartıştıklarını söyledi.
Her gün birçok siyaset ve ekonomi odaklı sahte haberlerle karşılaştıklarını dile getiren Gusman, "Hepimiz kendimizi enformasyon savaşının içinde gibi hissediyoruz. Türkiye ve Rusya gibi bazı ülkeler enformasyon saldırısı altında" diye konuştu.
Sıradan insanların bazı durumların iç yüzünü ve hakikati bilmediğini söyleyen Gusman, profesyonel gazetecilerin ve ajansların halkı bu uluslararası saldırılardan koruma görevine işaret etti.
Dünyanın çok çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirten Gusman, "Dünya dramatik bir şekilde değişti ve yakın zaman sonra asla bir daha eskisi gibi olmayacak. Görevimiz gerçekleri olduğu gibi aktarabilmek" dedi.
Gusman, sahte haber ve yanlış bilginin karşısına konulabilecek tek şeyin "hakikat" olduğunu dile getirdi.
Birçok insanın dezenformasyonun "kurbanı" olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Gusman, "Sahte ve yanlış bilgiye karşı ekipmanlarımızı kuşanıp bununla mücadele etmeliyiz" ifadesini kullandı.
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