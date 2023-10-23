Rusya'dan Türkiye'nin 'garantörlük' teklifine yanıt

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:47

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:48

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin Türkiye'nin garantörlük teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Gruşko, Moskova ve Ankara'nın diplomatik kanallar üzerinden temas halinde olduğunu söyledi.

Gruşko, "Mevcut durumda diplomatik kanallar devreye alındı. Tüm partnerlerle, tüm aktörlerle iletişim halindeyiz. Rusya'nın tutumu iyi biliniyor. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında ortaya koyuldu" dedi.

FİDAN GARANTÖRLÜK TEKLİFİNİ DUYURMUŞTU

Türkiye'nin bölgede barış için garantörlük formülü önerdiğini açıklayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özellikle Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olmasının telkin edildiğini vurgulamıştı.

Fidan, "Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir anlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin" diyerek, yalnızca bu şekilde kalıcı barışın ortaya çıkacağına dikkati çekmişti.

LAVROV DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin garantörlük önerisi hakkında "Her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim, açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusu tarafından dikte ediliyor. Bölgedeki sorunları çözebilecek her türlü yaklaşımın başkalarının çıkarları pahasına yalnızca birinin çıkarlarını dayatma değil, tarafların çıkarları dengesine dayanmasını savunması gerekir. Bana öyle geliyor ki, Türkiye'nin bu girişimi tam olarak böyle bir dengeyi sağlama arzusunda. Biz de bunu dikkate almak için işbirliği yapmaya hazır olacağız" yorumunu yapmıştı.