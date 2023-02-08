Rus halkı Türk Büyükelçiliği'ne karanfil bıraktı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:08

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 16:55

Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan destek gelmeye devam ediyor.

Rus halkı, Moskova'daki Türk Büyükelçiliği önüne gelerek depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.