Rus halkı Türk Büyükelçiliği'ne karanfil bıraktı

Rus halkı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Moskova'daki Türk Büyükelçiliği önüne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

İHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:08
Rus halkı Türk Büyükelçiliği'ne karanfil bıraktı
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Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan destek gelmeye devam ediyor.

Rus halkı, Moskova'daki Türk Büyükelçiliği önüne gelerek depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.


Rus Karanfil

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