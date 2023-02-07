Rusya, Türkiye'deki deprem bölgelerine yönelik seyahat uyarısı yayımladı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere yönelik seyahat uyarısı yaptı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere yönelik seyahat uyarısı yaptı.
Bakanlık, "sismik tehlike" nedeniyle Rus vatandaşların depremden etkilenen bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.
Açıklamada, "Türkiye'nin orta ve güney kesimlerinde artan sismik faaliyetlerle bağlantılı olarak, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerine seyahat etmekten kaçınılması tavsiye edilmektedir" denildi.
Bakanlık, deprem bölgelerinde bulunanlara veya seyahat edenlere yönelik acil yardım için bir telefon numarası paylaşarak, Rus vatandaşların Rusya Dışişleri Bakanlığı Durum ve Kriz Merkezi departmanıyla irtibata geçebileceğini duyurdu.
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