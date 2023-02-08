Rus ekipler Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam ediyor

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:51

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:31

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait IL-76 tipi üç uçak ile afet bölgesine intikal eden 140'tan fazla Rus arama-kurtarma uzmanı ve hekim, çalışmalarına devam ediyor.

Felakette yaralananlara yerinde müdahale edebilmek için yine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir hava-mobil hastanesi de kuran ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EKİPMAN TAKVİYESİ YAPILIYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danila Martinov, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmaya devam ettiğini; sahadaki ekiplere sürekli surette ekip ve ekipman takviyeleri yapıldığını belirtti.

Martinov, basına demecinde, Bakan Aleksandr Kurenkov’un, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını bizzat koordine ettiğini aktardı. Martinov, "Kurenkov, sürekli olarak bizimle iletişim halinde, her bir safha kontrol altında. Günün sonunda, yapılmış olan işlerle ilgili rapor genişletilecek” dedi.

İKİNCİ EKİP YOLDA

Geniş çaplı yıkım nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin vardiyalarının da uzatıldığına dikkat çeken Martinov, bakanlık tarafından gönderilecek ikinci bir arama-kurtarma ekibinin mevcut iş yükünün azaltılmasına yardımcı olacağına olan güvenini dile getirdi.

Martinov, “Şehir çok fazla hasar almış durumda, bu nedenle Kahramanmaraş’ta büyük bir trafik sıkışıklığı var. Vardiyaların uzatılması gerekiyordu, bu çalışanlarımız için ek bir yük. Belki de ikinci ekipler yükün azaltılmasına yardımcı olacak” dedi.

"MOBİL HASTANELER KURULACAK"

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan ise bakanlık çalışanlarının, afetten etkilenen nüfusa yardım için mobil hastaneler kuracağını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çupriyan, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesini sağlık uzmanları ile birlikte özel olarak belirlenmiş bir yerde kuracağız. Bunu Türk tarafıyla görüştük, son derece ilgililer” dedi.

RUS EVİ YARDIM TOPLUYOR

Öte yandan, Ankara'daki Rus Evi'nin organizasyonunda, Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve diğer diplomatik temsilciliklerin mensupları ile Ankara'da yaşayan Rus vatandaşlarından toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Rus evi tarafından yapılan yardımların devam edeceği bildirildi.