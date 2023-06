Rus Hava Kuvvetleri, Wagner konvoyunu vurdu

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin’in başlattığı isyan sürüyor. İsyanın merkezi Rostov’daki bazı noktalarda kontrol sağlayan Wagner savaşçıları, başkent Moskova’ya giden Voronej ve Lipetsk yönünde ilerlemeye çalışıyor.

Başkente ulaşma hedefiyle yola çıkan Wagner savaşçıları, Rostov-Moskova bağlantı yolu olan M-4 karayolunda ilerlerken Rusya Hava Kuvvetleri’nin hedefi oldu.

The moment of the impact of the Russian Air Force on the "Wagner" truck on the M-4 highway in the Voronezh region - Ai upscaled 150% + dehalo + compression reverse +30 to 60 FPS + 300% Slow Mo https://t.co/e1ttZqiA4K pic.twitter.com/9j0CgUYRex