Rus Hava Kuvvetleri, Wagner konvoyunu vurdu

Yayınlanma: 24.06.2023 - 16:39

Güncelleme: 24.06.2023 - 16:39

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin’in başlattığı isyan sürüyor. İsyanın merkezi Rostov’daki bazı noktalarda kontrol sağlayan Wagner savaşçıları, başkent Moskova’ya giden Voronej ve Lipetsk yönünde ilerlemeye çalışıyor.

Başkente ulaşma hedefiyle yola çıkan Wagner savaşçıları, Rostov-Moskova bağlantı yolu olan M-4 karayolunda ilerlerken Rusya Hava Kuvvetleri’nin hedefi oldu.

The moment of the impact of the Russian Air Force on the "Wagner" truck on the M-4 highway in the Voronezh region - Ai upscaled 150% + dehalo + compression reverse +30 to 60 FPS + 300% Slow Mo https://t.co/e1ttZqiA4K pic.twitter.com/9j0CgUYRex — Dariusz Zawadzki (@Military_oO) June 24, 2023

Rus medyasında ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde M-4 karayolunda ilerleyen Wagner savaşçılarına ait bir zırhlı araç konvoyunun hava saldırısına uğradığı görüldü.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinden sonra Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı taraflarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

HALKA EVLERİNDEN ÇIKMAMA UYARISI

Moskova ile Voronej arasındaki Lipetsk kentinde de hareketlilik sürüyor. Lipetsk yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Lipetsk halkının evlerinden çıkmamaları istendi.

Açıklamada, “Şuan kolluk kuvvetleri ve tüm yetkililer geniş çaplı çalışma yürütüyor. Bölge idaresi, Lipetsk bölgesi sakinlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimsenin evlerinden çıkmaması uyarısında bulunuyor. Acil işi olmayanların evlerine gitmesi ve toplu taşıma araçlarını kullanmaması öneriliyor” denildi.

Ayrıca M-4 karayolunun Lipetsk bölümünde girişlerinin yasaklandığını, çıkışlarının ise serbest olduğunu duyuruldu.