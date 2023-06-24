Son dakika... Erdoğan'dan Rusya'daki olayların ardından Putin'e destek telefonu
Son dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Wagner'in 'ayaklanma' girişimi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşerek desteğini dile getirdi.
Kremlin'in açıklamasına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Açıklamaya göre, Erdoğan, "Rusya yönetiminin adımlarına tam destek verdiğini" belirtti.
Ayrıca görüşmede Putin'in, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak Erdoğan'a telefonda bilgi verdiği aktarıldı.
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