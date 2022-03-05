Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak

05 Mart 2022 Cumartesi, 19:44

Şirketin yazılı açıklamasında, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, uçuşları engelleyen 'ilave şartların' meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi.

İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.