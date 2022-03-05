İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

AA
05 Mart 2022 Cumartesi, 17:58
İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı başlattığı askeri harekat; 10. gününde de devam ediyor.

Son olarak İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto ederek, savaşın son bulmasını istedi.

İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Beyoğlu'ndaki Odakule Meydanı'nda bir araya gelen gruba, bazı Türk vatandaşları da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.

İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Savaşın bir an önce son bulmasını isteyen grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.

İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Türkiye ve NATO ülkelerinin hava sahalarını Rusya'ya kapatmasını talep eden grup, İstiklal Caddesi’ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sloganlar attıktan sonra dağıldı.

İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Öte yandan, kendilerini İklim Adaleti Ağı olarak nitelendiren bir grup da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

"Nükleere, fosile hayır, Ukrayna halkının yanındayız" pankartı açan grup, burada Putin karşıtı sloganlar atarak dünya devletlerinin Rusya'ya ekonomik ambargo uygulamasını, tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerini istedi.

İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Bir süre konsolosluk önünde slogan atan ve savaşların dünya iklimine zarar verdiğini dile getiren grup, daha sonra Odakule Meydanı'nda eylem yapan Ukraynalılara katılarak destek verdi.

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