Rus İHA'larının saldırısına uğrayan Kiev'de sirenler yeniden çalıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus İHA'larının saldırısının ardından sirenler yeniden çalındı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte halk, hava saldırısı sığınaklarına gitmeye çağırıldı.
Kiev kent yönetimi, hava saldırısı sirenleri hakkında bir uyarı yayınladı ve Kiev halkını sığınaklara gitmeye çağırdı.
Kiev bölgesi valisi Olekskiy Kuleba, Telegram'da "insansız hava araçlarıyla saldırı" yapıldığını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre bir tanık, Kiev'in 20 km güneyinde birkaç patlama ve uçaksavar ateşi sesi duyduğunu söyledi.
Ukrayna ordusu, 16 İran yapımı Şahit İHA'nın fırlatıldığını ve hepsinin imha edildiğini belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, 7 İHA'nın kenti hedef aldığını ve bir yönetim binasının kısmen yıkıldığını söyledi.
Kiev, İran'ın Moskova'ya hava saldırıları için İHA tedarik ettiğini iddia etti ancak Tahran, Rusya'ya en son savaş başlamadan önce insansız hava aracı gönderdiğini söyleyerek iddiayı reddetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı raporda, Rusya'nın son 24 saat içinde 85 füze saldırısı, 35 hava saldırısı ve 63 çoklu roket fırlatma sistemiyle saldırı düzenlediğini açıkladı.
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