Kiev'de patlama sesi duyuldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesi duyuldu. Yetkililer yeni bir füze saldırısı olduğunu bildirdi.
Ukrayna, Rusya'nın yeni bir füze saldırısı düzenlediğini bildirirken, birçok kentte yetkililerin "gelen füzeleri vuran hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını" söylediği patlamalar duyuldu.
Başkanlık ofisi danışmanı Oleksiy Arestovych Facebook'ta, birkaç dalga halinde yüzden fazla füzenin geldiğini ve ülke genelinde hava saldırısı alarmlarının duyulduğunu yazdı.
Reuters'ın haberine göre, patlamalar Kiev, Jitomir ve Odesa'da duyuldu.
Odesa ve Dnipropetrovsk bölgelerinde enerji altyapısındaki olası hasarı en aza indirmeyi amaçlayan elektrik kesintileri ilan edildi.
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