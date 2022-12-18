Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 'Kiev'de durum kötü'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.
Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.
Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenski, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de" dedi.
Zelenski, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir" diye konuştu.
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