Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 'Kiev'de durum kötü'

AA
18 Aralık 2022 Pazar, 09:36
<p>Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.</p>

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.

<p>Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.</p>

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

<p>Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenski, <em><strong>"Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de"</strong> </em>dedi.</p>

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenski, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de" dedi.

<p>Zelenski, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek <em><strong>"Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir"</strong> </em>diye konuştu.</p>

Zelenski, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir" diye konuştu.

Ukrayna Kiev elektrik kesinti

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