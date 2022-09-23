Rus işgalinin incelemesi: 'Politik amaçlar askeri güce uymadı'

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Rusya lideri Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası Rus ordusunun Ukrayna işgalindeki performansı kamuoyunun gündemine geldi. Savaşta yaşanan stratejik hataları emekli Tuğgeneral Nejat Eslen Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Strateji çalışmaları ile tanınan Eslen, eski Prusyalı General Carl von Clausewitz’in ünlü taslak kitabı Savaş Üzerine’den yola çıkarak incelemelerde bulundu. Savaşta yapılan en ciddi hataya ilişkin konuşan Eslen, Clausewitz’in “Savaşta neye ulaşmayı ve savaşı nasıl uygulamayı amaçladığını kafasında belirlemeden kimse savaşı başlatamaz, başlatmamalıdır. Bunlardan birincisi politik amaç, ikincisi harekâtın hedefidir” sözünü anımsattı.

Eslen, “Rusya savaşın başlangıcında pek de net olmayan çok sayıda politik amaç tanımladı. Bunlara ‘Ukrayna’nın özgürleştirilmesi, yönetimin değiştirilmesi, ülkenin Nazi’lerden temizlenmesi’ denildi. Bunları gerçekleştirmek amacı ile Rus ordusunun yetenekleri ile uyumlu olmayan geniş cephede çoklu askeri hedef, başta başkent Kiev olmak üzere ele geçirilmesi zor kentler askeri hedefler olarak seçildi” dedi. Politik hedeflerin askeri kuvvet ile uyumsuzluğuna değinen Eslen, Rus siyasetçilerin savaş için belirlediği çoklu politik amaçlar ve Rus generallerin bunlara ulaşmak için seçtiği askeri hedefler, Rus ordusunun gücü ile dengeli değildi ve bu yüzden Rus ordusunun taarruzları zaman içinde zora girdi” diye ekledi.

Putin’in askeri başarısızlık sonrası hedef değiştirmesini yorumlayan Eslen, “Nitekim Rus ordusunun gücü yetersiz kalınca Putin, savaşın politik amacı ‘Donbass’ın özgürleştirilmesine indirgenmiş ve burasının elde bulundurulumasına dönüşmüştür” çıkarımını yaptı. Rus kuvvetlerinin sayısal bakımdan yeterli olmadığını söyeleyen Eslen, “Clausewitz’e göre sayısal üstünlük, stratejide olduğu gibi taktikte de zaferin en genel unsurudur” dedi. Buna ilişkin Eslen, “Savaşa katılan Rus ordusunun 200 bin askerden meydana geldiği tahmin ediliyor. Ukraynalılar ise vatan savunması anlayışı içinde ve topyekûn savunma konseptine göre işgale hazırlanarak ordunun gücünü 500 bin askere çıkarmıştı. Ayrıca silah yardımı yapan NATO üyelerinden çok sayıda tecrübeli eski asker Ukrayna ordusuna katılmıştı” ifadelerini kullandı.