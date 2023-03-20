Rus istihbaratı: ABD ve İngiltere, IŞİD'in yeraltı oluşumlarıyla birlikte çalışıyor

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:53

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:57

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin, Suriye'deki "İslamcı radikal gruplarla" bağlantılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, "SVR Direktörü Narışkin, ABD'nin Suriye'de kendi kontrolü altındaki İslamcı radikal grupları, Beşar Esad yönetimindeki meşru hükümetin pozisyonunu zayıflatmak için kullanmaya devam ettiğini söyledi" denildi.

Terör örgütü IŞİD'e dikkat çekilen açıklamada, "Amerikalılar ve İngilizler, bu oluşumlar aracılığıyla ülkenin uzak bölgelerinde kalan IŞİD yeraltı oluşumlarıyla birlikte çalışıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

SVR'ye göre, "IŞİD'in silahlandırılması meselesinin" Suriye'nin Humus vilayetindeki ABD'ye ait El Tanf askeri üssünde çözülüyor.

"AĞIR SİLAHLAR, BÖLGEDE OLUŞTURULACAK GRUPLARA TESLİM EDİLECEK"

Raporda, "Büyük kalibreli makineli tüfeklere sahip birkaç düzine dört çeker kamyonetin yanı sıra taşınabilir MANPADS, TOW ve NLAW tanksavar füzeleri de yakın gelecekte oluşturan gruplara teslim edilecek" denildi.

SVR, silahlı grupların görevinin, Suriye'nin güneybatısında (Suveyda ve Dera) ve Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgede (Rakka ve Deyrezzor) çatışmaları "körüklemek" olduğunu savunarak, silahlı grupların "300 kişiden oluştuğunu" ileri sürdü.

Silahlı grupların eğitildikten sonra "Suriye ve İran'a ait askeri hedeflere saldırılar düzenleyeceği" belirtilen açıklamada, "Patronları teröristlerden bazılarını, Rus ve İranlı askerlerin kaçırılması da dahil olmak üzere başkent (Şam) bölgesinde kullanmayı planlıyor" denildi.