Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:44

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:44

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin, Ermenistan'ı tamamen dize getirmeye çalıştığını savundu.

“Güvenilir bilgiler, ABD'nin Ermenistan'ı tamamen dize getirmeye çalışarak ülkeye sözde demokratikleşme dayatma planlarını sürdürdüğünü bir kez daha açıkça ortaya koyuyor” açıklamasında bulunan SVR, şöyle devam etti:

“Ancak bu uygulamanın başka ülke ve bölgelerde kullanılması yıkım getirdiğini kanıtlamıştır. Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika bunun sayısız örneğini sunarken, Ukrayna'daki mevcut durum bunun en canlı örneğidir.”

“ABD'nin, Ermenistan'ın sözde demokratik yoldan ayrılmasını nasıl engelleyeceklerini düşünmeye başladıklarını” savunan SVR, “Çıkış yolunu Ermenistan'ın yeterince güvenilir olmayan mevcut iktidar dikeyini denenmiş ve güvenilir uşakları aracılığıyla güçlendirmekte görüyorlar. ABD'deki demokratikleşme çevrelerine göre bu partiler arasında Aram Sarkisyan'ın liderliğindeki Cumhuriyet Partisi, Arman Babajanyan'ın Cumhuriyet İçin Partisi, Tigran Khzmalyan'ın liderliğindeki Ermenistan Avrupa Partisi ve Levon Shirinyan'ın Hıristiyan Demokrat Partisi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

SVR'ye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Batı ile yakın ilişkiler kurma politikasının geri döndürülemez olduğundan şüphe duyuyor.

SVR, “Washington, Ermenilerin parayı nasıl idare edeceklerini iyi bildiklerinden, zamanla geleneksel bölgesel bağları azaltmanın telafisi mümkün olmayan bir zararla karşı karşıya olduklarını kaçınılmaz olarak anlayacaklarına inanıyor” açıklamasında bulundu.

“ERMENİSTAN'DAKİ BATI YANLISI PARTİLERİ DESTEKLEMEYE BAŞLADI”

ABD'nin, Ermenistan'daki 2026 seçimlerinde “parlamentoya girmelerine yardımcı olmak amacıyla ülkedeki Batı yanlısı partileri desteklemek için bir kampanya başlattığını” ileri süren SVR, şunları kaydetti:

“2026 seçimlerinden sonra parlamentoya girmelerini sağlamak amacıyla Batı yanlısı partileri desteklemek için siyasi bir kampanya başlatıldı. Demokrasinin bu katı destekçileri, komşu Gürcistan'ın izinden gitmesi ve Ermeni halkının gerçek ulusal çıkarlarına, geleneklerine ve değerlerine öncelik vermesi halinde Ermenistan hükümetini dizginlemekle görevlendirildi.”