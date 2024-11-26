Türkiye ABD ve Rusya ile pazarlık masasında! Gazprom yaptırımlarında muafiyet hedefleniyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:02

Güncelleme: 26.11.2024 - 17:02

Yetkililer, Rusya’dan doğalgaz ithalatında Gazprombank üzerinden yapılan ödemelerin devam etmesi için ABD yaptırımlarından muafiyet sağlamak amacıyla hem ABD hem de Rusya ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Geçen hafta ABD, Moskova’yı Ukrayna’ya yönelik işgali nedeniyle cezalandırma adımlarını hızlandırarak Gazprombank’a yeni yaptırımlar uyguladı. Türkiye doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ederken, Rusya boru hattı ithalatının yüzde 50'den fazlasını karşılayan en büyük tedarikçi konumunda.

‘ÖDEME YAPAMAZSAK GAZ ALAMAYIZ’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin daha önce İran’a yönelik yaptırımlarda Türkiye’ye tanıdığı muafiyeti hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaptırımlar Türkiye’yi etkiler. Ödeme yapamazsak gaz alamayız. Tedariki güvence altına almak için benzer bir muafiyete ihtiyacımız var. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı görüşmeler yürütüyor."

Bir yetkili, Türk ve Rus dışişleri, ticaret ve maliye bakanlıkları ile merkez bankası temsilcilerinin, ABD’nin yaptırımlarına ve bunun enerji ticaretine etkilerine ilişkin pazartesi günü bir toplantı yaptığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili şunları söyledi:

"Rus heyetiyle, Türkiye’nin bu yaptırımlardan etkilenmemesi için atılabilecek adımları ve bu sürecin ikili ticarete etkilerini değerlendirdik. ABD’li muhataplarımızla Gazprombank yaptırımları açıklanmadan önce görüşmelere başlamıştık. Washington genelde önce yaptırımları duyurur, sonra muafiyet tanır. Bu konu üzerinde çalışmalar sürüyor."

Reuters’ın haberine göre, Türkiye, enerji ticaretinde yaşanabilecek aksamalara karşı hassas bir diplomasi yürütüyor.