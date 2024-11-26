Türkiye ABD ve Rusya ile pazarlık masasında! Gazprom yaptırımlarında muafiyet hedefleniyor

Türkiye, Rusya’dan doğalgaz alımını sürdürebilmek için ABD yaptırımlarından muafiyet sağlamak amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Yetkililer, ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerde Gazprombank üzerinden yapılan ödemelerin devamlılığını güvence altına almak için çözüm arayışında.

Türkiye ABD ve Rusya ile pazarlık masasında! Gazprom yaptırımlarında muafiyet hedefleniyor
Abone Ol google-news
Reuters
Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:02

Yetkililer, Rusya’dan doğalgaz ithalatında Gazprombank üzerinden yapılan ödemelerin devam etmesi için ABD yaptırımlarından muafiyet sağlamak amacıyla hem ABD hem de Rusya ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Geçen hafta ABD, Moskova’yı Ukrayna’ya yönelik işgali nedeniyle cezalandırma adımlarını hızlandırarak Gazprombank’a yeni yaptırımlar uyguladı. Türkiye doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ederken, Rusya boru hattı ithalatının yüzde 50'den fazlasını karşılayan en büyük tedarikçi konumunda.

‘ÖDEME YAPAMAZSAK GAZ ALAMAYIZ’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin daha önce İran’a yönelik yaptırımlarda Türkiye’ye tanıdığı muafiyeti hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaptırımlar Türkiye’yi etkiler. Ödeme yapamazsak gaz alamayız. Tedariki güvence altına almak için benzer bir muafiyete ihtiyacımız var. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı görüşmeler yürütüyor."

Bir yetkili, Türk ve Rus dışişleri, ticaret ve maliye bakanlıkları ile merkez bankası temsilcilerinin, ABD’nin yaptırımlarına ve bunun enerji ticaretine etkilerine ilişkin pazartesi günü bir toplantı yaptığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili şunları söyledi:

"Rus heyetiyle, Türkiye’nin bu yaptırımlardan etkilenmemesi için atılabilecek adımları ve bu sürecin ikili ticarete etkilerini değerlendirdik. ABD’li muhataplarımızla Gazprombank yaptırımları açıklanmadan önce görüşmelere başlamıştık. Washington genelde önce yaptırımları duyurur, sonra muafiyet tanır. Bu konu üzerinde çalışmalar sürüyor."

Reuters’ın haberine göre, Türkiye, enerji ticaretinde yaşanabilecek aksamalara karşı hassas bir diplomasi yürütüyor.


Etiketler: #Rusya #ABD #doğalgaz #Alparslan Bayraktar

İlgili Haberler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Telefonda Görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Telefonda Görüştü
Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi

Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi
Rusya'dan Batılı ülkelere suçlama: Nükleer savaşa hazırlanıyorlar

Rusya'dan Batılı ülkelere suçlama: Nükleer savaşa hazırlanıyorlar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler