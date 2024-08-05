Rus istihbaratından 'din adamlarına' operasyon: 'Suriye'ye militan topluyorlar...'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:39

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:39

Rusya Soruşturma Komitesi, terör faaliyetlerine katılmak üzere Suriye'ye militan topladığı iddia edilen iki din adamının gözaltına alındığını duyurdu.

Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko, 19 Rus vatandaşını Suriye'deki uluslararası bir terör ağına katılmaları için toplayan iki din adamının Tümen'de tutuklandığını söyledi.

Petrenko, "Terörizmi alenen meşrulaştırmak ve terörist faaliyetlere katılmaya teşvik etmekle suçlanan iki din adamı Tümen bölgesinde tutuklandı.... Delil tabanının toplanması ve sağlamlaştırılmasına yönelik soruşturma faaliyetleri yürütülmektedir" dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada da "FSB, Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte Tümen Bölgesi'nde Rusya'da yasadışı ilan edilen uluslararası bir terör örgütünü destekleyen bir şebekeyi çökertti. Ayrıca, uluslararası terör örgütü için bir finansman kanalı kurdular ve internette terörizmi teşvik ederek Rusya'nın güvenliğine zarar verdiler" ifadeleri yer aldı.