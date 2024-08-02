Takas operasyonu Ankara'da gerçekleştirildi: Putin, Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla Moskova’ya dönen kişileri havalimanında karşıladı.
Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.
Rusya’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.
Putin’e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.
Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.
NE OLMUŞTU?
MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme
- Instagram'a erişim engeli!
- Eski Bakan Şener'den oğluna ilişkin açıklama