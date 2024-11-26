Rus istihbaratından NATO uyarısı: Askeri tehdit giderek büyüyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:48

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:48

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov, Moskova'da toplanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik ve istihbarat teşkilatları başkanlarının 20. toplantısında konuştu.

Bortnikov, NATO'nun, Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesindeki varlığını arttırmanın yanı sıra Karadeniz'deki kabiliyetlerini genişletmeye ve Hazar bölgesine erişim sağlamaya çalışması nedeniyle “NATO'dan kaynaklanan askeri tehdidin giderek büyüdüğünü” söyledi.

Bortnikov, “NATO'dan kaynaklanan askeri tehdit giderek artıyor. İttifak, Rusya ve Belarus Birlik Devleti sınırlarında kendine yer ediniyor, Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesindeki varlığını arttırma çabalarını hızlandırıyor, Karadeniz'deki savaş, istihbarat ve lojistik yeteneklerini genişletmeye çalışıyor ve Hazar Denizi bölgesine erişim sağlamanın yollarını arıyor” dedi.

Bir ABD laboratuar ağının, bazı “biyolojik tehditlerle” mücadele etme ihtiyacını bahane göstererek, seçici eylem biyolojik silahları yaratma programını uygulamak için çalıştığını iddia eden Bortnikov, bu arada bazı NATO ülkelerinin de “BDT ülkelerindeki karşıt tarafları silahla doldurarak yangına aktif bir şekilde körükle gittiğini” savundu.

“ABD'NİN DIŞ POLİTİKASININ DEĞİŞMESİ PEK OLASI DEĞİL”

Bortnikov, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Washington'un dış politikasını değiştirmesinin pek olası olmadığını, görevdeki Başkan Joe Biden'ın ekibinin ise küresel gerilimi en üst düzeye çıkarabileceği uyarısında bulundu.

“Yeni ABD başkanının seçilmesinin Washington'un dış politikasında radikal değişikliklere yol açması pek olası görünmüyor” diyen Bortnikov, şunları söyledi:

“Dahası, iç siyasi mücadelenin bir parçası olarak, görevden ayrılan Biden ekibinin, başta eski Sovyet ülkeleri, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya olmak üzere Avrasya'nın, Amerikalılar için kilit öneme sahip bölgelerinde durumu mümkün olduğunca tırmandırmaya çalışması muhtemeldir. Asıl amaçları, bir sonraki yönetimin artan sorunları çözme seçeneklerini zorlaştırmaktır.”

Bortnikov'a göre ABD, Birleşik Krallık ve müttefikleri “BDT içindeki müttefik ilişkilerine pervasızca müdahale etmeye, entegrasyon süreçlerini engellemeye ve İngiliz Milletler Topluluğu genelinde güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik ortak çabaları baltalamaya” çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.