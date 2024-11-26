NATO'dan enerji işletmelerine uyarı: Savaşa hazır olun

Yayınlanma: 26.11.2024 - 08:07

Güncelleme: 26.11.2024 - 08:07

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle ilgili olmadığını, mevcut tüm araçların silah olarak kullanılabildiğini söyledi.

"Bunu artan sabotaj eylemleriyle görüyoruz. Avrupa bunu enerji tedarikinde gördü" ifadelerini kullanan Bauer, "Gazprom ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyorduk, ancak aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir anlaşmamız vardı. Aynısı Çin menşeli altyapı ve mallar için de geçerli. Aslında (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile bir anlaşmamız var" diye konuştu.

Bauer, Avrupa'da ve ABD'deki işletmelerin aldıkları ticari kararların ülkelerinin güvenliği için stratejik sonuçları olduğunu fark etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Amiral Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir" değerlendirmesini yaptı.