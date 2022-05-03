Rus kanalı İngiltere'yi yok ettiği 'Nükleer' saldırı simülasyonunu yayımladı

03 Mayıs 2022 Salı, 18:31

Independent İrlanda'nın haberine göre, Kanal 1 sunucusu Kiselyov, Rusya'nın geçtiğimiz ay test ettiği 'Poseidon' nükleer sualtı silahının ve etkisinin dijital olarak hazırlanmış yapay görüntülerini yayımladı. Kanal 1 sunucusu görüntüler sırasında, "Ada o kadar küçük ki, batırmak için tek bir 'Sarmat' füzesi yeterli" dedi.

Sunucu Kiselyov, "Birleşik Krallık ve İrlanda'yı denizin dibine gönderebilir. İngiltere'nin nükleer bir saldırıya maruz kalması durumunda, ki bu pek olası olmasa da İrlanda kesinlikle bu saldırıya yakalanacaktır" açıklamasında bulundu.

Kiselyov, 100 megatonluk Poseidon nükleer silahının İngiltere adasına çarptığında "Yüksek dozda radyasyona sebep olacağını ve 500 metre yükseliğe kadar tsunami oluşturabileceğini" söyledi.

Görüntülerin ardından İrlanda milletvekili Billy Kelleher, Twitter'da, "İrlanda hükümetinden birinin bu tehditlere karşı mutlak tiksintimizi İrlanda'ya ilettiğini tahmin ediyorum. Rusya'da ifade özgürlüğü olmadığı için bu açıklamalar Putin'in onayı ile yapılıyor. Rus hükümetine bu vahşi dilin bizim için kabul edilemez olduğunu söylemenin zamanı geldi" paylaşımında bulundu.