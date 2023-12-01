Macaristan'dan Ukrayna'ya AB üyeliği engeli

Yayınlanma: 01.12.2023 - 08:40

Güncelleme: 01.12.2023 - 08:41

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, basına yaptığı açıklamada, "savaştan harap olmuş bir ülkenin" AB'ye katılımı konusunda Kiev ile resmi görüşmelere başlamanın erken olduğunu belirtti.

Gulyas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde görüşmelerin başlatılmasına destek vermeyeceklerini ifade etti.

"Tamamen erken bir teklifle karşı karşıyayız" diyen Gulyas, Macaristan'ın, Ukrayna'nın Birliğe katılma sürecini başlatmaya davet etme konusunda "ortak bir karara" katkıda bulunamayacağını söyledi.

Gulyas, ülkesinin, Kiev'e 50 milyar avro uzun vadeli yardımı da içeren AB bütçesinde yapılması önerilen değişiklikleri de desteklemeyeceğini belirtti.