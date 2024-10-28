Rus 'Kripto Kraliçesi'ne yeni suçlamalar: 'Paraları, Ukrayna ordusuna gönderdi'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:39

Güncelleme: 28.10.2024 - 13:39

“Kripto Kraliçesi” olarak bilinen göz alıcı bir Rus influencer, şüphelenmeyen yatırımcıları 22 milyon dolardan fazla dolandırdığı ve daha sonra Ukrayna ordusuna gönderdiği iddia edildi.

NewsX'in haberine göre Rus yetkililer, 24 yaşındaki Valeriia Fediakina'nın sosyal medyada kendisini kripto para uzmanı olarak tanıtarak en az dört mağdurun güvenini kazandığını ve daha sonra bu kişilerden milyonlarca dolar çaldığını söyledi.

CryptoNews'in haberine göre, sosyal medyada “Bitmama” adıyla tanınan influencer, Moskova, Dubai, Monako, Sırbistan ve Türkiye'de ofisleri bulunan bir kripto para uzmanı gibi davranarak kurbanlarını milyonlarını ona emanet etmeye ikna etti.

Mağdurlar, 70 milyon dolar kaybettiğini söyleyen biri de dahil olmak üzere büyük miktarlarda para kaybettiğini bildirdi.

YATIRIMCILARI NASIL DOLANDIRDI?

Polis, soruşturmalarını tamamladıktan sonra Fediakina'nın sadece iki ay içinde yaklaşık 22 milyon dolar çalmayı başardığını söyledi.

Yetkililer, Fediakina'nın bankacılık kısıtlamalarından kaçınmak için yatırımcıları paralarını Dubai kriptolarına aktarmaya ikna ederek dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bir soruşturma komitesinin raporunda, “Bunu petrol, petrol ürünleri, altın ve diğer madenlerin satın alınması, taşınması ve satışı faaliyetlerine yatırım yapma bahanesiyle yaptılar” ifadeleri yer aldı.

Mağdurlar, Fediakina'nın daha sonra kripto paraya dönüştürüldükten sonra kendisine gönderdikleri nakit üzerinden %1 bonus vaat ettiğini söyledi. Rus yetkililere göre, Fedyakina'nın, Rusya'nın saldırılarına karşı mücadelelerine yardımcı olması için Ukrayna ordusuna aktardığı para kısa sürede ortadan kayboldu.

Görünüşe göre Rus yatırımcılar, varlıklarını ülke dışına çıkarmak istemişler ama parayı bir daha hiç görmemişler.

EYLÜL 2023'TE YAKALANDI

Fediakina, Eylül 2023'te BAE'ye giden bir uçakla Rusya'dan ayrılmaya çalışırken tutuklanmıştı.

Raporlara göre, Fediakina'nın önümüzdeki ay resmen suçlanması ve suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Fediakina, tutuklandığı sırada altı aylık hamileydi, ancak mahkeme ev hapsi vermeyi reddetti. Özel bir doğum hastanesinde doğum yaptıktan sonra tekrar gözaltına alınmak zorunda kaldı.

AVUKATLARI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fediakina'nın avukatları, suçlamaları reddetti. Avukatlar, Rus medyasına, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını desteklediğini ve Rus ordusunu desteklemek için fon bağışlamaya hazır olduğunu söyledi.

Avukatlar ayrıca, Fediakina'nın bir komplonun kurbanı olduğunu ve kendisine hiçbir zaman geri ödeme yapmadığını söylediği müşterilerine ödeme yapmak için kendi parasını kullandığını savundu.