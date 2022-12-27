Rus milyarder Pavel Antonov, Hindistan'da esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti

27 Aralık 2022 Salı, 10:20

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "terör" olarak nitelendiren milyarder Pavel Antov, doğum günü gezisi sırasında esrarengiz bir şekilde otelin camından düşerek ölü bulundu.

65 yaşındaki Pavel Antov, Hindistan'daki bir otelden esrarengiz bir şekilde düştüğünde yaklaşan 66. doğum gününü kutluyordu.

2019'da Rusya'nın "seçilmiş en zengin siyasetçisi" olarak nitelendirilen Antov, partisinden bir başka arkadaşının ölümünden iki gün sonra Odisha eyaletinin Rayagada kentinde kanlar içinde bulundu.

Antov, arkadaşı Vladimir Budanov ve diğer iki kişi ile birlikte tatile çıkmıştı. 61 yaşındaki Vladimir Budanov'un geçtiğimiz Perşembe günü kalp krizinden öldüğü bildirildi.

Rus devlet haber ajansı TASS, Antov’un öldüğünü doğruladı.

Hint medyası, olay esnasında Rus başkonsolos Alexei Idamkin'in de pencereden düştüğünü ileri sürdü.

Antov, Haziran ayında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını eleştirerek, "Enkaz altından bir kız çıkarıldı, kızın babası ölmüş görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.