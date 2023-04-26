Rus milyarderler, son bir yılda 152 milyar dolar daha kazandı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:40

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:41

Forbes Rusya, Rusya'nın en zengin insanlarının geçtiğimiz yıl servetlerine 152 milyar dolar eklediğini, doğal kaynak fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra yaşadıkları büyük servet kaybını telafi ettiklerini yazdı.

Forbes'in Rusya baskısına göre, listede geçen yıla göre 22 artışla 110 resmi milyarder bulunuyor. Bu kişilerin toplam serveti 2022 listesi açıklandığında 353 milyar dolardan 505 milyar dolara yükseldi.

Forbes, beş milyarderin (DST Global'in kurucusu Yuri Milner, Revolut'un kurucusu Nikolay Storonsky, Freedom Finance'in kurucusu Timur Turlov ve JetBrains'in kurucu ortakları Sergei Dmitriev ve Valentin Kipyatkov) Rus vatandaşlığından çıkmamış olması halinde listenin daha uzun olacağını yazdı.

Forbes, "Geçen yılki reyting sonuçları Rus ekonomisine ilişkin kıyamet tahminlerinden de etkilendi" ifadelerini kullanırken, savaş başlamadan önce, 2021 yılında Rusya'nın milyarderlerinin toplam servetinin 606 milyar dolar olduğunu aktardı.

EKONOMİ KÜÇÜLDÜ, İHRACAT ARTTI

Rus ekonomisi Batı yaptırımlarının baskısı altında 2022 yılında yüzde 2.1 küçüldü, ancak başta Çin, Hindistan ve Orta Doğu olmak üzere küresel piyasalara petrol, metal ve diğer doğal kaynaklarını satmayı başardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu ay Rusya'nın 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,7'ye yükseltti, ancak 2024 tahminini yüzde 2,1'den yüzde 1,3'e düşürdü ve işgücü sıkıntısı ile batılı şirketlerin ülkeden ayrılmasının ülke ekonomisine zarar vermesini beklediğini kaydetti.

RUSYA'NIN EN ZENGİN İSİMLERİ

Rus ekonomisinin can damarı olan Ural petrolünün varil fiyatı 2021'de 69 dolar iken 2022'de ortalama 76,09 dolar oldu. Gübre fiyatları da geçen yıl yüksekti.

Gübreden servet kazanan Andrei Melnichenko, Forbes tarafından 25,2 milyar dolarlık tahmini değeriyle Rusya'nın en zengin adamı olarak listelendi; bu rakam geçen yılki değerinin iki katından fazla.

Dünyanın en büyük paladyum ve rafine nikel üreticisi Nornickel'in başkanı ve en büyük hissedarı Vladimir Potanin ise 23.7 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin ikinci ismi oldu.

Çelik üreticisi NLMK'yı kontrol eden ve geçen yıl Rusya'nın en zengin adamı olarak gösterilen Vladimir Lisin, 22,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes Rusya listesinde üçüncü sırada yer aldı.

YAPTIRIMLARA RAĞMEN İÇ TALEP GÜÇLÜ

Putin döneminde Mikhail Khodorkovsky ve Boris Berezovsky gibi bazı oligarkların mal varlıkları ellerinden alındığı ve bu mal varlıklarının genellikle eski casuslar tarafından yönetilen devlet şirketlerinin eline geçtiği belirtiliyor.

Forbes listesindeki yeni Rus isimler arasında atıştırmalıklar, süpermarketler, kimyasallar, inşaat ve ilaç sektörlerinden para kazanan milyarderlerin yer almasının, yaptırımlara rağmen Rus iç talebinin güçlü kaldığını gösterdiği ifade ediliyor.