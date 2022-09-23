Rus oligark Abramoviç 5 İngiliz'in esir takası ile kurtarılmasını sağladı
Eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Rus Oligark Roman Abramoviç, Ukrayna'da rehin tutulan beş kişinin kurtarılmasında "kilit rol" oynadı.
The Sun gazetesinin haberine göre, yaptırım uygulanan eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Abramoviç, Ukrayna'da Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından alıkonulan beş kişinin serber bırakılmasında "kilit rol" oynadı.
Serbest bırakılan mahkumlardan John Harding, Abramoviç'in asistanıyla konuştuğunu ve Rusların serbest bırakılmalarındaki payının büyük olduğu söyledi.
Harding, "Roman bizi geri almada önemli bir rol oynadı" dedi.
Harding, "(Abramoviç) Ukraynalılar ve bizim tarafımızdan büyük saygı görüyor. Bizim için çok şey yaptı ve yeterince teşekkür edemedik" diye ekledi.
Serbest bırakılan mahkumlar, Suud-i Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçtu.
Rekor düzeyde mahkumun takas edildiği değişimde, beş İngiliz'in (Harding, Pinner, Aslin, Healy ve Hill) yanı sıra çok sayıda Ukraynalı ve ayrılık yanlısı savaşçı ile bir Moskova yanlısı politikacı serbest bırakıldı.
Aslin ve Pinner, Haziran ayında idam cezasına çarptırılmıştı.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- AKP'li Özhaseki, Erdoğan'ı yalanladı
- 'Cumhurbaşkanı adayının ismi belli'