Rus oligark Abramoviç 5 İngiliz'in esir takası ile kurtarılmasını sağladı

23 Eylül 2022 Cuma, 13:10

The Sun gazetesinin haberine göre, yaptırım uygulanan eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Abramoviç, Ukrayna'da Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından alıkonulan beş kişinin serber bırakılmasında "kilit rol" oynadı.

Serbest bırakılan mahkumlardan John Harding, Abramoviç'in asistanıyla konuştuğunu ve Rusların serbest bırakılmalarındaki payının büyük olduğu söyledi.

Harding, "Roman bizi geri almada önemli bir rol oynadı" dedi.

Harding, "(Abramoviç) Ukraynalılar ve bizim tarafımızdan büyük saygı görüyor. Bizim için çok şey yaptı ve yeterince teşekkür edemedik" diye ekledi.

Serbest bırakılan mahkumlar, Suud-i Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçtu.

Rekor düzeyde mahkumun takas edildiği değişimde, beş İngiliz'in (Harding, Pinner, Aslin, Healy ve Hill) yanı sıra çok sayıda Ukraynalı ve ayrılık yanlısı savaşçı ile bir Moskova yanlısı politikacı serbest bırakıldı.

Aslin ve Pinner, Haziran ayında idam cezasına çarptırılmıştı.