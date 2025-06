Rus oligark Abramoviç, futboldan çekildi: Bu hayatta kulüp sahipliğim bitti

Rus milyarder Roman Abramoviç, profesyonel futbolla ilgili tüm rollerden çekildiğini ve bir daha hiçbir kulüpte görev almayı düşünmediğini açıkladı.

Abramoviç’in açıklamaları, Daily Mail’in aktardığı “Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC” adlı kitaptan bir bölümde yer aldı.

Kitabın yazarı Nick Purewal’a konuşan Abramoviç, “Kulüp sahipliği ya da herhangi bir profesyonel görev… Bu hayatta o defteri kapattım” ifadelerini kullandı.

Abramoviç, buna rağmen gelecekte bir Chelsea maçına giderek “uygun bir vedayı” yapmak istediğini belirtti.

GENÇLER İÇİN SOSYAL PROJELERE AÇIK KAPI BIRAKTI

Futbola dönmeyeceğini net şekilde ifade eden Abramoviç, tek istisna olarak dezavantajlı gençleri destekleyecek projelere katkıda bulunabileceğini söyledi.

Abramoviç, “Anlamlı bir fırsat olursa, gençlere yardım etmek isterim” dedi.

CHELSEA'NİN SATIŞ SÜRECİ VE DONDURULAN FONLAR

2022 yılında Ukrayna'daki savaşın tırmanmasının ardından İngiltere hükümeti, Kremlin’le yakın ilişkileri olduğu gerekçesiyle Abramoviç’e yaptırım uygulamıştı.

Bu süreçte Chelsea Futbol Kulübü’nün satışına onay verilmiş, kulüp 2,5 milyar sterlin karşılığında ABD merkezli bir konsorsiyuma devredilmişti.

Ancak satıştan elde edilen gelir, Abramoviç’in onayı olmadan kullanılamıyor. Para hâlâ İngiltere'deki bir hesapta dondurulmuş durumda.

“FONLAR UKRAYNA'YA AKTARILMALI”

İngiltere Hazine Bakanı Rachel Reeves ve Dışişleri Bakanı David Lammy, geçtiğimiz hafta ortak bir açıklama yayınlayarak Abramoviç’e çağrıda bulundu.

Açıklamada, “Chelsea’nin satışından elde edilen gelir mutlaka Ukrayna’daki insani yardım için kullanılmalıdır” denildi. Hükümet, Abramoviç'in onay vermemesi durumunda yasal yollara başvurabileceklerini belirtti.

Öte yandan Abramoviç, satıştan elde edilen fonların yalnızca Ukrayna’ya değil, savaşın mağdur ettiği tüm insanlara (hem Ukrayna hem de Rusya tarafındaki sivillere) yardım için kullanılması gerektiğini savunuyor.

The Guardian’a göre, Abramoviç’in hukuk ekibiyle yürütülen yoğun görüşmelere rağmen bu konuda “temel bir anlaşmazlık” çözülemedi.

Kremlin ile bağlarını reddeden Abramoviç, daha önce Moskova ile Kiev arasında ara buluculuk yapan az sayıdaki isimden biri olmuştu.