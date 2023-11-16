Rus ordusu duyurdu: Fırlatma deposuna yerleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası hipersonik "Avangard" füzesinin Orenburg bölgesindeki fırlatma deposuna yerleştirildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:35
Rus ordusu duyurdu: Fırlatma deposuna yerleştirildi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Orenburg bölgesinde bulunan Yasnenskiy füze alanına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında Avangard füzesinin alandaki fırlatma deposuna yerleştirildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu adımın Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı belirtildi.

Nükleer saldırı kapasitesine sahip Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği ileri sürülüyor.

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de Avangard'ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.


Rusya

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