Rus ordusuna ağır darbe: Üst düzey isim öldürüldü

Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'in Ukrayna'daki savaş esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
20 Mart 2022 Pazar, 21:08
Rus ordusuna ağır darbe: Üst düzey isim öldürüldü
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Rus Senatör Yekaterina Altabayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol'deki çatışmalar esnasında Paliy'in öldüğünü ifade etti.

GÜRCİSTAN'DA GÖREV ALMIŞTI

Paliy'in 1992'de Kiev Askeri Deniz Siyaset Yüksek Okulundan mezun olduğunu, 1993'te Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına girdiğini hatırlatan Altabayeva, Kıdemli Albay Paliy'in 2008'de Gürcistan'daki savaşta da görev aldığını aktardı.



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