Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışma devam ediyor. Son olarak Ukrayna, Rusya saldırılarında 115 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA
20 Mart 2022 Pazar, 12:19
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü
Abone Ol google-news

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 115 çocuğun hayatını kaybettiği, 140 çocuğun yaralandığı bildirildi.

140 ÇOCUK YARALANDI

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı belirtildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler