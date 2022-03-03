Rus petrol şirketi Lukoil’den "Ukrayna’da çatışmalar sona ersin" çağrısı

Rusya’nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

AA
03 Mart 2022 Perşembe, 22:22
Rus petrol şirketi Lukoil’den
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Lukoil’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin yönetim kurulunun, Ukrayna’da yaşanan trajik olaylardan endişe duyduğu belirtildi.

Sürecin diplomatik yollardan bir an önce çözülmesini desteklediklerine işaret edilen açıklamada, "Silahlı çatışmanın bir an önce sona ermesinden yanayız" ifadesine yer verildi.


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