Rus saldırılarında petrol deposu vuruldu

Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:12

Güncelleme: 26.05.2023 - 15:12

Rusya'nın, başkent Kiev olmak üzere Dnipro ve Ukrayna'nın doğusundaki kentlere yönelik gece boyunca düzenlediği saldırılarda petrol deposu vuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinde yapılan açıklamada, Harkov kentindeki bir petrol deposunun iki kez vurulmasının ardından yangın çıktığı ve petrol ürünlerinin taşınmasını sağlayan ürünlerin zarar gördüğü belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna hava kuvvetleri, gece boyunca süren saldırılarda "Hazar Denizi'nden ateşlenen 10 füze, 23 İran yapımı Şahid insansız hava aracı ve iki keşif uçağı" düşürdüğünü açıkladı.

Saldırılar sonucunda ölenlerin olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Dnipro valisi Serhiy Lysak, telegramdan yayımladığı açıklamada "Çok zor bir geceydi. Gürültülüydü. Dnipro acı çekti" ifadelerinde bulundu.