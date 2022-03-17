Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: "Şehrin yüzde 90’ı yok oldu"
Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor.
Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi.
Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.
İlgili Haberler
- Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi İngiltere Savunma Bakanı'nı aradı
- Mevlüt Çavuşoğlu: 'Rusya ve Ukrayna ziyaretleri neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır'
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Ukrayna savaşını görüştü
Video Haberler
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
En Çok Okunan Haberler
- MHK tarafından görevden alınan hakem ateş püskürdü!
- Ordu’daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51’e çıktı
- CHP'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- Yollar ayrılıyor...
- Rusya’nın Harkov saldırısında can kaybı açıklandı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- THY’nin seferlerine kar engeli
- Arda Güler için olay transfer iddiası!
- Sahte başbakandan İngiltere'ye 'Ukrayna' telefonu
- 'Şentop, Bahçeli'nin talimatını dinledi'