Mevlüt Çavuşoğlu: 'Rusya ve Ukrayna ziyaretleri neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır'

17 Mart 2022 Perşembe, 16:30

Moskova’da gündeme gelen konular ve edinilen izlenimler hakkında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba’ya bugün bilgi verdiklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerektiğini aktardı.

Kuleba, Çavuşoğlu'nun Moskova ziyareti sonrası Kiev'e geldiğine dikkati çekerek, son günlerde Çavuşoğlu ile yakın temas içinde olduklarını kaydetti.

Bu hafta Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler yapan Çavuşoğlu, "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var" dedi.

ERDOĞAN PUTİN VE ZELENSKİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu Türkiye'nin yoğun şekilde Rusya ve Ukrayna taraflarıyla görüştüğünü belirterek, "Bir taraftan Belarus müzakereleri sürerken biz de barış tesisi için görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dün Moskova'daydım. Moskova'da gündeme gelen konular ve izlenimler hakkında Kuleba'ya bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da dün başkan Zelenski ile telefonda görüştü, bugün Türkiye saati 16:00'da Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna halkının mücadelesini tüm dünya görüyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteğimiz tamdır. Destek stratejik dostluğumuzun doğal sonucudur. Türkiye başından beri ilkeli tutum sergilemiştir. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik büyük ölçüde, Ukrayna yönetiminden büyük destek gördük" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenski'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için teklifterini paylaşan Çavuşoğlu, "Görüşmenin ne zaman olacağına dair tahminde bulunmak zor. İki liderin hazır olması lazım, tarihi onlar belirleyecek. Mariupol'de en az 24 saatliğine insani ateşkes ve koridor açılması teklifi Antalya'da Kuleba'dan gelmişti, ben de güçlü şekilde desteklemiştim. Hala çalışma sürüyor. Biz iki tarafla görüşme halindeyiz. Henüz on binlerce sivil şehri terk edemedi. Ruslar tahliyeleri Ukrayna'nın engellediğini, Ukrayna da Rusların engellediğini söylüyor. Biz de şöyle teklif sunduk. Kızılay, Kızılhaç ve OCHA gözlemci olsun teklifini sunduk. Biz tahliyelerde Ukrayna tarafından büyük destek gördük tekrar teşekkür ederim. Bu desteklerle 15 bin 200 kişi tahliye ettik. Şu an Mariupol'de 100'den fazla vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE AKTİF BİR OYUNCU'

Ukrayna Dışişleri Bakanı, görüşmeden önce basına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna krizinde oynadığı aktif rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuleba ise Çavuşoğlu'na "Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" dedi.