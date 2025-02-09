Rus şarkıcının 'gizemli' ölümü: Putin'e 'aptal' demişti

Yayınlanma: 09.02.2025 - 12:29

Güncelleme: 09.02.2025 - 12:29

Rus şarkıcı Vadim Stroykin, güvenlik güçlerinin kendisini “bağışlar ve diğer aşırıcılık iddiaları” hakkında sorgulamaya gelmesinin ardından Petersburg'daki apartmanının 10. katından düşerek hayatını kaybetti.

Fontanka'nın haberine göre, güvenlik güçleri, 58 yaşındaki Stroykin'in en son polis araması sırasında su almak için mutfağa gittiğinde canlı olarak görüldüğünü söyledi.

Yetkililer, Stroykin'in ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sert bir şekilde eleştiren Stroykin, Ukrayna ordusuna bağış toplamaktan suçlu bulunması halinde 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekti.

PUTİN'E 'APTAL' DEMİŞTİ

Savaş boyunca sosyal medya üzerinden Putin ve Kremlin'i defalarca eleştiren Stroykin, sosyal medya platformu VK'daki 2022 tarihli bir gönderide Putin'i “aptal” olarak niteledi.

Stroykin, “Bu aptal (Putin), hem kendi halkına hem de kardeş bir ulusa savaş ilan etti. Onun ölmesini istemiyorum; yargılandığını ve hapse atıldığını görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

1990'larda İngiliz Gazetecilik Okulu'ndan mezun olan Stroykin, Yekaterinburg'da bir radyo programı sunmaya başladı.

Stroykin, Petersburg'da son on yıldır gitar öğretmenliği yapıyordu.