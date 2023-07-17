Rus Senatör Dzhabarov: Odessa ve Mıkolayiv, Rusya'ya katılmalı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 13:54

Güncelleme: 17.07.2023 - 13:54

Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde meydana gelen patlamaya ilişkin Rusya Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu komitesinin başkan yardımcısı Vladimir Dzhabarov'dan sert açıklamalar geldi.

Senatör Vladimir Dzhabarov, "Kırım'a yönelik yeni tehditleri önlemek için Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısının kesilmesi" gerektiğini söyledi.

Dzhabarov, "insansız hava araçlarının Kerç köprüsüne saldırması nedeniyle Odessa ve Mıkolayiv'in Rusya'nın bir parçası haline gelmesi" gerektiğini savundu.

Dzhabarov, Ukrayna'ya yönelik, "Bunlar Nazi pisliği değil mi? Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısı tamamen kesilmelidir, aksi takdirde Kırım'a yönelik tehditler tekrar tekrar tekrarlanacaktır. Odessa ve Mıkolayiv yeniden Rus bölgeleri haline gelmelidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya, sabah saatlerinde Kerç Köprüsü'nde meydana gelen patlamayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, gerçekleşen saldırının Ukrayna donanmasına ait iki İHA ile düzenlendiğini iddia etti.

Komite, köprünün bir kısmında hasar meydana geldiğini ve bir araçta seyir halinde olan iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.