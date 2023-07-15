Rusya Devlet Başkanı Putin, paralı savaşçı grubu Wagner’in hukuken var olmadığını söyledi

Yayınlanma: 15.07.2023 - 11:43

Güncelleme: 15.07.2023 - 11:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner paralı savaşçı grubunun hukuken var olmadığını belirterek, “Özel askeri şirketlerle ilgili yasamız yok. Yani yasa yoksa, paralı asker şirketi Wagner de yok. Böyle bir tüzel kişilik yok” dedi.

Vladimir Putin, Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, Rus yönetimine isyan eden paralı savaşçı grubu Wagner’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus toplumu için durumun gayet açık olduğunu belirten Putin, Wagner savaşçılarının onurlu şekilde savaştığını, ancak 24 Haziran’daki isyan olayının içine çekildiğini ve bunun üzücü olduğunu ifade etti.

Putin, “Onlarla yaptığım toplantıda bir yandan savaş alanında yaptıklarını, diğer yandan 24 Haziran olaylarında neler yaptıklarını değerlendirdim. Çatışmalara katılma dahil, gelecekteki hizmetleri için olası seçenekler gösterdim. Hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı.

Wagner’in savaş birimi olarak varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğinin sorulması üzerine Putin, “Paralı asker şirketi Wagner yok. Özel askeri şirketlerle ilgili yasamız yok. Yani yasa yoksa, paralı asker şirketi Wagner de yok. Böyle bir tüzel kişilik yok. Bir grup var ama yasal olarak yok” diye konuştu. Paralı asker şirketlerinin yasal hale getirilmesinin ayrı bir konu olduğuna dikkati çeken Putin, bu hususun parlamentoda ve hükümet düzeyinde ele alınması gerektiğini, zor bir konu olduğunu vurguladı.