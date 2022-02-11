Rus siyaset bilimci Markov: 'Johnson’ın derdi iç politikadaki kriz'
Ukrayna krizine ilişkin Cumhuriye'te konuşan Rus siyaset bilimci Sergey Markov "İngiltere Başbabakanı çeşitli provokasyonlara girişebilir. Bu nedenle de Rusya, diplomatlarını provokasyondan korumak istiyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüşmesinde yaptığı sert açıklamaları dünya basının gündemine oturdu.
Rusya’nın önde gelen siyaset bilimcilerinden Sergey Markov Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunarak, Johnson hükümetinin son dönemlerde iç politikada zor durumda kaldığı için dikkati başka yerlere çekmeye çalıştığını söyledi.
Lavrov, Ukrayna’daki bazı diplomatları bir süreliğine çekebileceklerini söylememişti. Söz konusu ihtimale ilişkin konuşan Markov, şu ifadeleri kullandı:
"Mesele bambaşka. Birincisi, Ukrayna’da son zamanlarda Rus düşmanlığı epey arttı. Bu nedenle, diplomatların hayatı tehlikede... Bu durumda, diplomatların ve onların ailelerinin can güvenliğini sağlamak, mantıklı bir adım olur. Diğer bir husus da İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, çok sert açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları tabii ki İngiliz Başbakanı Boris Johnson’ın talimatıyla yaptı. Johnson, şu anda ülkesinde çok zor durumda. Bilindiği üzere, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak başbakanlık binasında partiler düzenledi. O nedenle, kendi koltuğu sallantıda. Bu nedenle, ülke içindeki bu krizi unutturmak için dikkatleri dışarıya çekmeye ve bu bölgelerde tansiyonu yükseltmeye çalışıyor. Bu sebeple, buralarda çeşitli provokasyonlara girişebilir. Bu nedenle de Rusya, diplomatlarını provokasyondan korumak istiyor." KIEV/Cumhuriyet
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