Rus turist sayısı azalıyor mu: Konaklama ve bilet fiyatları yükseldi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:23

Güncelleme: 06.06.2023 - 12:23

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Alexander Mkrtchyan, Türkiye'de artan tatil fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alexander Mkrtchyan, "Ruslar için tatil fiyatlarının Türk otelleri tarafından yükseltildiğini, aynı zamanda Avrupalılar için hizmetlerin maliyetinin değişmediğini" söyledi.

Mkrtchyan, "Türkiye'deki oteller, Ruslar için fiyatları geçen yılın seviyesine kıyasla %20 oranında artırdı. Batı pazarı için bunu yapmamalarının tek bir nedeni var: Rus turistlerin yokluğunda GKRY ve Yunanistan fiyatları düşürmek zorunda kalıyor. Ve eğer Türkiye, Avrupalılar için fiyatları yükseltirse, onlar da daha ucuz bir destinasyon seçeceklerdir" dedi.

"ZARARDAN KAÇINMAYA ÇALIŞIRKEN FİYATLAR ARTIRILDI"

Mkrtchyan, "Türkler zarardan kaçınmaya çalıştı, bu yüzden Ruslar için tatil fiyatlarını artırdılar. Ancak yurttaşlarımız bu adımı takdir etmedi. Sonuç olarak, bazı çok popüler Türk destinasyonları bile şu anda rezervasyonların altında" diye ekledi.

Mkrtchyan'a göre, Nisan ayında lüks Türk otelleri, herkesi yüksek doluluk oranlarına sahip olduklarına ikna etmek için yaz tarihleri için "tükendi" iddiasında bulundu. Mkrtchyan, ancak şimdi bu odaların şaşırtıcı bir şekilde yeniden satıldığını savundu.

"ACELE ETMEME" ÇAĞRISI

Rus turistlere Temmuz ve Ağustos ayları için seyahat rezervasyonlarında acele etmemelerini tavsiye eden Mkrtchyan, fiyatların Haziran ayı içinde düşebileceğini kaydetti.

Mkrtchyan, "otel fiyatlarının yanı sıra uçuş maliyetlerinin de farklılık gösterdiğini" belirterek, "Almanya'dan Antalya'ya gitmek şu anda Rusya'dan gitmekten dört kat daha ucuz" diye konuştu.

İZVESTİYA: KONAKLAMA VE UÇAK BİLETİ FİYATLARI ARTTI

Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından İzvestiya ise "Türkiye ve Mısır'daki yaz tatillerinin, geniş bir turist kafilesi için ekonomik olmayacağını" belirterek, Rus turistler için Türk otellerinde konaklama ve uçak bileti fiyatlarının arttığını yazdı.

İzvestiya'nın haberinde, Türk Hava Yolları uçuş biletlerinin, Rus ve BDT şirketlerinden alınan benzer biletlerden "1,5, bazen de 3,5 kat daha pahalı" olduğu belirtildi.