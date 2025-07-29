Rus turistler Avrupa'ya akın ediyor: Yaptırımlar kağıt üzerinde mi kaldı?

Ukrayna’daki savaşın dördüncü yılına girilmesine ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus turistlerin Avrupa’ya dönüşü hız kazandı.

The Telegraph’ın haberine göre, NATO ve AB üyesi olan Fransa, İtalya ve İspanya, Rusların en çok tercih ettiği konumlar arasında yer alıyor. Bu ülkelerdeki otel konaklamalarında Rus vatandaşlarının sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 19'dan fazla arttı.

Fransa ve İtalya, Ukrayna’ya verdiği siyasi ve askeri desteğe rağmen, zengin Rus turistlere kapılarını açık tutmaya devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ‘rejimle halk arasında ayrım yapmanın önemli olduğunu’ savunurken, İtalya ise “Bizim muhalefetimiz Rus ordusuna, halka değil” açıklamasında bulundu.

"AVRUPA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK RİSK”

Ukrayna’nın AB nezdindeki büyükelçisi Vsevolod Chentsov, The Telegraph’a yaptığı açıklamada bu eğilimin son derece endişe verici olduğunu söyledi:

“Savaşın dördüncü yılında Rus vatandaşlarına verilen vizelerin artması ve Avrupa’daki turist trafiğinin yükselmesi, kısa görüşlü ve tehlikeli bir tutum. Rus toplumu, savaş suçları işleyen ordusunu destekliyor. Avrupa’nın güvenliği tehdit altında.”

Chentsov ayrıca, Rusya’nın AB ülkelerine yönelik siber saldırıları, sabotaj faaliyetleri ve hibrit savaş girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen olayların, geçmişte turist vizesiyle giren ajanlarla da ilişkilendirildiğini vurguladı.

VİZELERDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa Komisyonu verilerine göre, Fransa 2024’te Rusya’daki konsolosluklarından 123 bin 890 Schengen vizesi verdi. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla 25 bin artış anlamına geliyor.

İtalya’nın verdiği vize sayısı 152 bin 254, İspanya’nınki ise 111 bin 527 oldu. Oysa 2022’de savaşın başlamasının ardından vize kolaylaştırma anlaşması askıya alınmıştı.

Öte yandan, Baltık ülkeleri ve Çekya gibi bazı AB üyeleri, Ruslara turist vizesi vermeyi tamamen durdurdu.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rus turistleri kabul eden ülkeleri yaptırımları hiçe saymakla suçlayıp, “Savaşın sürdüğü bir ortamda Rusların tatil yapmasını sağlamak, ahlaki ve güvenlik açısından kabul edilemez” dedi.

TURİZM GELİRİ Mİ, YAPTIRIM İLKELERİ Mİ?

Eleştirilerin hedefindeki ülkeler, zengin Rus turistlerin Avrupa’daki harcamalarının, otel, alışveriş, bilet gibi, yerel ekonomilere katkı sağladığını savunuyor. Ancak muhalifler, bu yaklaşımın AB yaptırımlarının inandırıcılığını zedelediği görüşünde.

İngiliz asıllı Putin karşıtı aktivist Sir William Browder, şu sözlerle durumu özetledi:

“Putin’i destekleyen Rusların Avrupa’da tatil yapmasına izin vermek, Kremlin’in savaş çabalarını desteklemekle eşdeğer. Muhaliflere kapı açık olmalı ama zengin Ruslara değil.”

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin sözcüsü, Rus turistlere yönelik vizelerin “şartlara uygun olanlara düzenli olarak verildiğini” söyledi.

Fransa ise kültürel bağların ve halklar arası ilişkilerin önemine vurgu yaparak, “Bu pencereyi açık tutmak, Rus halkının güvenilir bilgi kaynaklarına erişmesini sağlar” ifadelerini kullandı.