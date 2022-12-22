Paşinyan'dan Rusya'ya Karabağ tepkisi: Taahhütlerini yerine getirmiyor

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:56

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet toplantısında konuştu.

Nikol Paşinyan, Rus barış güçlerinin Karabağ'da yer alan Laçin koridorundaki taahhütlerini yerine getirmediğini ileri sürdü.

Paşinyan, "Laçin koridoru, Rus barış gücü askerlerinin kontrolü altındadır. Rus barış güçleri, üçlü bildiri ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Elbette bu, Azerbaycan'ın yasadışı eylemlerinin bir sonucu olarak gerçekleşiyor, ancak bu durumu değiştirmiyor, çünkü barış güçlerinin varlığının kilit noktası kanunsuzluğu durdurmak ve Laçin koridorunu kontrol etmek" diye konuştu.

"BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMAYA HAZIRIZ"

Ermeni tarafının "barış anlaşması önerilerini sunduğunu ve bunu imzalamaya hazır olduğunu" belirten Paşinyan, "Ermenistan barış anlaşmasına ilişkin önerilerini Azerbaycan'a iletti ve biz bu içerikle anlaşmayı imzalamaya hazırız" dedi.

Paşinyan, Ermenistan'ın birkaç ay önce Azerbaycan'a sınır belirleme ve sınır güvenliği komisyonunun çalışmalarına ilişkin öneriler sunduğunu, ancak henüz bir yanıt almadığını, ayrıca bölgesel ulaşım iletişiminin açılmasına ilişkin öneriler gönderdiğini ve bu konularda çözüme gitmeye hazır olduğunu aktardı.

Paşinyan, "Azerbaycan, egemen topraklardaki işgaline son vermeli ve askerlerini geri çekmelidir" ifadelerini kullandı.