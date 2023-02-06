Rus uzman, 6 büyüklüğünde artçı depremlerin tekrarlanacağını savundu
Rusya Bilimler Akademisi Deprem Tahmin Teorisi ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü Direktörü Peter Shebalin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 6 büyüklüğünde artçı depremlerin tekrarlanacağını öne sürdü.
Rusya Bilimler Akademisi Deprem Tahmin Teorisi ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü Direktörü Peter Shebalin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Bilimler Akademisi Deprem Tahmin Teorisi ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü Direktörü Peter Shebalin, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "önümüzdeki birkaç gün hatta hafta içinde Türkiye ve Suriye çevresinde yaklaşık 6 büyüklüğünde artçı depremlerin tekrarlanacağını" iddia etti.
Peter Shebalin, "Yaklaşık 6 şiddetinde büyük depremlerin birkaç gün, hatta belki birkaç hafta içinde tekrarlanması kuvvetle muhtemeldir" dedi.
'GÜMRÜ DEPREMİ'Nİ HATIRLATTI
7 Aralık 1988'de Gümrü'de meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremi hatırlatan Shebalin, "Bugün yaşananlar Spitak depreminden çok daha etkili. Bu gece ve gün boyunca meydana gelen bu deprem Spitak'taki sarsıntıdan daha büyük bir deprem" dedi.
'Gümrü Depremi'nde resmi verilere göre 25 bin kişi hayatını kaybettiği, 140 bin kişinin yaralandığı ve 514 bin kişinin de evsiz kaldığı belirtiliyor.
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