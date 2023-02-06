İtalya'daki milli futbolculardan deprem için taziye ve destek mesajı
İtalya Serie A'da forma giyen milli futbolcularımız Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem için taziye ve destek mesajı yayımladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) forma giyen milli futbolcular ve bazı kulüpler, dayanışma ve taziye mesajı yayımladılar.
Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Twitter hesabından, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu acı günleri en az kayıp ve hasarla atlatmamızı temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.
Atalanta takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral da mesajında, "Ülkemin insanlarını bu halde görmek, acılarına tanıklık etmek içimi yakıyor. Allah yardımcıları olsun. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. En ufak bir ihmali olanları ise Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Söylenecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
Demiral ayrıca deprem bölgesindeki insanların hasarlı binalara girmemesi yönünde çağrı yaptı.
Sampdoria forması giyen genç Türk oyuncu Emirhan İlkhan da sosyal medyada, "Sözcükler anlamsız, kelimeler yaşanan acının yanında kifayetsiz... Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Dualarım sizlerle" paylaşımında bulundu.
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