Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde son durum
Kiev ile Moskova’nın ülkede barış ve ateşkes amacıyla oluşturduğu müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsy, “Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor, yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir” dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olan Mikhailo Podolyak ise "taleplerle ilgili anlayışlı bir diyalog var” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Belarus’ta Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4’üncü turunun yakın zamanda yapılması bekleniyor.
Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı.
"YAKIN ZAMANDA ANLAŞMALAR İMZALANABİLİR"
Slutsy, “Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA
Ukrayna’nın müzakere heyetinde yer alan ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olan Mikhailo Podolyak, “Prensipte taviz vermeyeceğiz ve Rusya bunu anladı. Rusya şimdiden yapıcı bir şekilde konuşmaya başladı. Birkaç gün içinde kelimenin tam anlamıyla olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.
Reuters’ta yer alan habere göre Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rus birliklerin geri çekilmesidir. Bu taleplerle ilgili anlayışlı bir diyalog var” ifadesini kullandı.
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