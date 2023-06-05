Rusya, Pasifik'te deniz tatbikatına başladı
Rus Pasifik Filosu, Japon Denizi ve Okhotsk Denizi civarında 60'tan fazla savaş gemisi ve destek gemisinin katılımıyla tatbikata başladı.
Rus Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, Pasifik Filosu'nun Japon Denizi ve Okhotsk Denizi civarında 60'tan fazla savaş gemisi ve destek gemisinin katılımıyla tatbikat başlattığı belirtildi.
Açıklamada, "Pasifik Filosu kuvvetlerinin askeri yönetim organları için 2023 eğitim planına uygun olarak, Pasifik Filosu Komutanı Amiral Viktor Liina liderliğinde 5-20 Haziran tarihleri arasında Japon Denizi ve Okhotsk Denizi sularında uzak açık deniz bölgesinde farklı filo kuvvetlerinin operasyonel bir tatbikatı gerçekleştiriliyor" denildi.
Tatbikata 35 kadar deniz havacılık uçağı, kıyı birlikleri ve 11 binden fazla asker de katılıyor.
Pasifik Filosu kuvvetlerinin şu anda belirlenen bölgelere konuşlandığı ve "uzak deniz bölgesindeki operasyonel tatbikatın bir parçası olarak görevleri uygulamaya başladığı" bildirildi.
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