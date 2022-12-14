Rus yetkiliden Litvanya'ya suçlama: Kaliningrad'a geçişleri kısıtladı
Rusya'nın Kaliningrad Bölge Valisi Anton Alikhanov, Litvanya'nın, Kaliningrad halkının basitleştirilmiş geçiş belgeleri almasını zorlaştırdığını bildirdi.
Rusya'nın Kaliningrad Bölge Valisi Anton Alikhanov, Litvanya'nın Kaliningrad bölgesi sakinleri için basitleştirilmiş transit geçiş belgeleri alma prosedürünü karmaşık hale getirdiğini ileri sürdü.
RIA'nın aktardığına göre Anton Alikhanov, Litvanya topraklarından Kaliningrad'a kişisel araçla seyahat etmenin de neredeyse "imkansız" olduğunu dile getirdi.
Alikhanov, "Basitleştirilmiş transit geçiş belgesi geçerliliğini yitirmedi, Kaliningrad'daki Litvanya Başkonsolosluğu hala bu belgeyi düzenliyor. Ancak Litvanya, bu rejime ilişkin ilk anlaşmalara geri dönerek geçiş elde etme prosedürünü karmaşık hale getirmiştir. Sunulması gereken belgelere ilişkin şartlar güçlendirilmiş ve başvuru için sınırlı bir neden listesi oluşturulmuştur: aile, akrabalar, iş, eğitim ve diğerleri. Başvuru belgeleri için randevu bir ay öncesinden veriliyor" dedi.
Basitleştirilmiş bir geçiş belgesiyle Litvanya üzerinden transit geçişin, Kaliningrad halkının özel araçlarıyla seyahat etmeleri için mümkün olan tek yol olmaya devam ettiğini belirten Alikhanov, "Artık böyle bir olasılık neredeyse yok" ifadelerini kullandı.
Alikhanov, "Kaliningrad, federal merkezin geçiş alma prosedürünün basitleştirilmesi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere müzakereleri başlatmasını bekliyor" diye konuştu.
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