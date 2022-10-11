Rus Yetkililer: Rusya, KKTC'ye uçuşlara başlamaya hazırlanıyor
Rus basını, Rusya'nın Lefkoşa'da konsolosluk hizmeti vereceğini ve yeni Ercan Havalimanı'na doğrudan uçuşlar başlatacağını duyurdu.
Rus yetkililer, Rusya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tur kapsamında uçuş başlatmaya ve Lefkoşa bir konsolosluk açmaya hazırlandığını söyledi.
İzvestiya'ya konuşan Yetkililer, söz konusu adımların yıl sonundan önce gerçekleşebileceğini savundu.
Yetkililer, uçuşların başlatılması ve konsolosluk binasının açılmasının KKTC'ye yönelik diplomatik bir tanıma anlamına gelmediğini, bu girişimin KKTC'de yaşayan yaklaşık 10 bin Rus vatandaşlarına hizmet etmek için başlatılacağını dile getirdi.
İzvestiya gazetesi, aynı şekilde Batılı ülkelerin de KKTC'de konsolosluk açtığını, bunlara "büro" adını verdiğini yazdı.
GKRY'DEKİ RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ NE DEDİ?
Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği, Rusya'nın, KKTC ile doğrudan uçuş planlamayı düşünmediğini açıkladı.
Büyükelçilik, "Kıbrıs'daki Türk özel şirketlerinden birinin, Rus havayollarından herhangi biriyle iş birliği kurma girişiminin farkındayız, ancak mesele yüksek sesle istekten öteye gitmedi" dedi.
Büyükelçilik, KKTC'de yaşayan Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermek üzere Lefkoşa'nın Türk kesiminde bir konsolosluk açılması konusunun GKRY tarafı ile görüşüldüğünü, konunun incelendiğini doğruladı.
Video Haberler
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Mehmet Ali Çelebi'den beklenen karar!
- Kar yağışı için tarih verildi: Bu aylara dikkat!
- 'Topaç dönmeye bir başladı mı...'