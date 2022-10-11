Rus Yetkililer: Rusya, KKTC'ye uçuşlara başlamaya hazırlanıyor

11 Ekim 2022 Salı, 16:11

Rus yetkililer, Rusya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tur kapsamında uçuş başlatmaya ve Lefkoşa bir konsolosluk açmaya hazırlandığını söyledi.

İzvestiya'ya konuşan Yetkililer, söz konusu adımların yıl sonundan önce gerçekleşebileceğini savundu.

Yetkililer, uçuşların başlatılması ve konsolosluk binasının açılmasının KKTC'ye yönelik diplomatik bir tanıma anlamına gelmediğini, bu girişimin KKTC'de yaşayan yaklaşık 10 bin Rus vatandaşlarına hizmet etmek için başlatılacağını dile getirdi.

İzvestiya gazetesi, aynı şekilde Batılı ülkelerin de KKTC'de konsolosluk açtığını, bunlara "büro" adını verdiğini yazdı.

GKRY'DEKİ RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ NE DEDİ?

Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği, Rusya'nın, KKTC ile doğrudan uçuş planlamayı düşünmediğini açıkladı.

Büyükelçilik, "Kıbrıs'daki Türk özel şirketlerinden birinin, Rus havayollarından herhangi biriyle iş birliği kurma girişiminin farkındayız, ancak mesele yüksek sesle istekten öteye gitmedi" dedi.

Büyükelçilik, KKTC'de yaşayan Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermek üzere Lefkoşa'nın Türk kesiminde bir konsolosluk açılması konusunun GKRY tarafı ile görüşüldüğünü, konunun incelendiğini doğruladı.