Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi: 'Ekmekler küflü, patates kızartması yok'

12 Temmuz 2022 Salı, 10:00

Ukrayna ile savaşın başlamasının ardından Rusya'dan çekilen fast food devi McDonald's'ın yerine açılan Vkusno i Tochka adlı restoranda müşteriler, patateslerin tükenmesine ve ekmeklerin küflü çıkmasına tepki gösterdi.

"SONBAHARDA YENİLENECEK"

Independent Türkçe'nin, Rus haber ajansı TASS'tan aktardığına göre; Vkusno i Tochka adlı fast food zinciri, 2021'de patates hasadı kötü olduğu için stokların tükendiğini ve ancak sonbaharda yenilenebileceğini duyurdu.

Öte yandan Rusya Tarım Bakanlığı'nın Telegram'daki paylaşımında patates kıtlığı yaşanmadığı savunuldu.

"KITLIK YOK"

Bakanlığın gönderisinde, "Rus piyasalarında tüm patates stokları dolu. İşlenmiş ürünler de buna dahil. Yeni hasatlardan toplanan patatesler çoktan gelmeye başladı bile. Bu da kıtlık ihtimalini ortadan kaldırıyor" dendi.

'KÜFLÜ EKMEK' SORUNU

Müşteriler ise Vkusno i Tochka'dan satın aldıkları hamburgerlerin ekmeğinde küf çıkmasından şikayetçi.

İktidar karşıtı çizgisiyle bilinen Rus haber spikeri Kseniya Sobçak, Telegram'daki gönderisinde küflü hamburger ekmeğinin fotoğrafını paylaşarak, "Vkusno, en azından ürün kalitesi bakımından McDonald's'ın standartlarını tutturamıyor gibi" ifadelerini kullandı. Sobçak restoranın sattığı sosların tarihinin geçmiş olduğunu söylediği bir paylaşım daha yaptı.

Benzer şekilde başka sosyal medya kullanıcıları da küflenmiş hamburger ekmeklerinin fotoğraflarını paylaştı.

Restorandan yapılan açıklamadaysa hamburger ekmekleriyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, soslardan bazılarının tarihinin geçtiğinin tespit edildiği ve bunların kaldırıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'li fast food devi, Rusya'da ilk şubesini 1990'da Sovyetler Birliği döneminde başkent Moskova'da açmıştı. Birliğin bir yıl sonra dağılmasının ardından zamanla ülkenin farklı yerlerinde faaliyet göstermeye başlayan McDonald's'ın Rusya'da 850 şubesi vardı.

Fakat şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa tepki olarak, mayısta şubelerini kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

Rus iş insanı Alexander Govor, aynı ay McDonald's'ın tüm şubelerini satın almış, haziranda Vkusno i Tochka adı altında ayrı bir fast food zinciri açmıştı.

Türkçede "Lezzetli, işte o kadar" anlamına gelen Vkusno i Tochka, yaz sonuna kadar satın aldığı tüm şubeleri açmayı planlıyor.