Rusya-ABD arasında yeni dönem: İstihbarat başkanları görüştü

Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:25

Güncelleme: 12.03.2025 - 10:25

SVR'den yapılan yazılı açıklamada, Narışkin ile Ratcliffe'in dün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konuların ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "kriz yönetimiyle" ilgili başlıkların da istişare edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, uluslararası istikrarın sağlanması ve Moskova ile Washington arasında gerilimin azaltılması için düzenli bir şekilde görüşülmesi konularında anlaşma sağlandığı aktarıldı.

ABD ile Ukrayna arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün düzenlenen toplantıda, ABD, Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" teklif etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, buna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz" demişti.