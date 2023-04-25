Rusya: ABD ile doğrudan çatışma riski giderek artıyor

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:47

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:47

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, iki nükleer güç olan Rusya ve ABD arasında "doğrudan bir askeri çatışma riskinin giderek arttığını" söyledi.

Yermakov, "Eğer ABD, Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmanın eşiğinde bahisleri sürekli yükseltirken mevcut rotasını izlemeye devam ederse, Yeni START Anlaşması'nın kaderi mühürlenebilir. Ancak en kötü senaryoda, yani Washington durumu en güçlü nükleer güçler arasında askeri bir çatışmaya sürüklerse, o zaman Yeni START'ın kaderi değil, tüm dünyanın kaderi söz konusu olacaktır" dedi.

Yermakov, "Bu bir kez daha günümüzün en büyük tehdidinin, Yeni START gibi anlaşmalarla sınırlandırılması gereken ilk kitlesel saldırıyı teşvik eden dinamiklerle değil, nükleer güçler arasında doğrudan bir askeri çatışmanın sonucu olarak nükleer tırmanma tehlikesiyle bağlantılı olduğunu teyit etmektedir. Ve en derin üzüntülerimize rağmen bu riskler artmaya devam ediyor" diye ekledi.

"BATI'YA AYILTICI SİNYALLER GÖNDERİYORUZ"

"Batı'ya bir felaketin önlenmesi gerektiğine dair ayıltıcı sinyaller" gönderdiklerini belirten Yermakov, "İşte tam da bu nedenle, cezasızlık yanılsamasına inanan ve 'tırmanma kontrolü' ve 'tırmandırıcı hakimiyet' gibi kimeralara kendini kaptıran ABD ve NATO'nun eylemlerinin tehlikesine sürekli olarak işaret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yermakov, ancak Batı'nın "çağrılara sağır kaldığını" ve hatta "propaganda amacıyla bunları kötü niyetle çarpıttığını" belirtti.

"ABD'nin gerilimi azaltma konusunda derhal somut adımlar atması ve Rusya'nın güvenliğini pratikte baltalamaya yönelik düşmanca tutumunu terk etmesi gerektiğinin" altını çizen Yermakov, "Olumsuz gidişatı tersine çevirmenin başka yolu yok" diye konuştu.